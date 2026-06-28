A Lyon, le centre Eclipso propose un voyage dans l’espace en réalité virtuelle

Le centre Eclipso de Lyon propose à son public de s’envoler à près de 400 km de la Terre pour vivre 45 minutes en immersion avec les astronautes de la Station Spatiale Internationale.

Equipés d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs découvrent des images inédites à 360 degrés, tournées entièrement à l’intérieur et à l’extérieur de l’ISS. Le spectateur a le choix d’ouvrir différentes capsules, l’invitant à vivre des moments privilégiés aux côtés des astronautes ou à découvrir des images à couper le souffle de la Terre et du vide spatial.

Une sortie spatiale fait également partie de l’expérience, afin de suivre les astronautes Akihiko Hoshide et Thomas Pesquet en train de manœuvrer à l’extérieur de la station pour installer un support destiné à un nouveau panneau solaire. Un moment vertigineux.

Depuis sa première mondiale à Montréal en 2021, la mission Infinite a conquis le public à travers le monde, aussi bien à Toronto et Seatle qu’à Shanghai et Singapour.

Au tour des Lyonnais de pouvoir se glisser dans la peau d’un astronaute.