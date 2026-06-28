Faits Divers

Lyon : un homme retrouvé mort au pied de son immeuble, une enquête ouverte

Lyon : un homme retrouvé mort au pied de son immeuble, une enquête ouverte

Lyon : un homme retrouvé mort au pied de son immeuble, une enquête ouverte

Dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 juin, un dramatique événement s'est produit dans le 7e arrondissement de Lyon.

Aux alentours de 3h30, un homme âgé de 63 ans a fait une chute depuis le cinquième étage de l'immeuble dans lequel il habitait. Malgré l'arrivée rapide des secours, la victime n'a pas pu être sauvée et est décédée sur place.

D'après un témoin, les équipes de secours auraient tenté de réanimer le sexagénaire pendant près d'une heure avant de constater son décès, rapporte le Progrès.

Les circonstances de cette chute restent, à ce stade, indéterminées. Accident domestique, geste volontaire ou intervention d'un tiers : aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée.

Une enquête pour recherches des causes de la mort a été ouverte.

1 commentaire
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GLOUGLOU 1er le 28/06/2026 à 15:47

Voilà où mène l'isolement alors ayez un peu de bienveillance avec vos voisins

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