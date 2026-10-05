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Lyon : un commerce attaqué à la voiture-bélier au petit matin, trois suspects arrêtés

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Lyon : un commerce attaqué à la voiture-bélier au petit matin, trois suspects arrêtés
Lyon : un commerce attaqué à la voiture-bélier au petit matin

Une tentative de cambriolage a visé un commerce situé en plein cœur de la Presqu'île de Lyon.

L’enquête a rapidement progressé après la tentative de casse survenue en plein centre de Lyon. 

Trois suspects ont été interpellés au cours de la journée du dimanche 4 octobre, après l’attaque à la voiture-bélier du magasin I-Run, situé rue Ferrandière dans le 2e arrondissement.

Les faits se sont produits vers 5h36 ce dimanche. Les auteurs ont utilisé une Citroën DS3 noire, immatriculée en Isère, pour tenter d’enfoncer la devanture du commerce spécialisé dans l’équipement sportif.

Trois suspects interpellés dans la journée

La tentative n’a pas permis aux individus de pénétrer suffisamment dans le magasin pour y dérober des biens. Ils ont finalement abandonné leur véhicule sur place avant de prendre la fuite.

Trois personnes ont depuis été interpellées par les forces de l’ordre. Selon le Progrès, au moins l’un des suspects se trouvait à l’intérieur de la voiture utilisée au moment des faits. L’enquête se poursuit.

Le véhicule abandonné n’était par ailleurs pas signalé comme volé.

La façade du magasin endommagée

Dimanche en fin de matinée, la DS3 se trouvait toujours devant le commerce, avec notamment des dégâts au niveau du pare-chocs arrière. Un périmètre de sécurité avait été installé par la police rue Ferrandière afin de procéder aux constatations nécessaires à l’enquête.

Les auteurs auraient tenté de percuter la devanture en marche arrière. Une vitre ainsi que la partie inférieure de la façade ont été endommagées, tandis que la porte d’entrée est restée intacte.

Le magasin, installé entre les secteurs de la rue Édouard-Herriot et de la rue de la République, est ouvert depuis 2024.

Tags :

I-Run

voiture belier

1 commentaire
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Ex Précisions le 05/10/2026 à 06:58

Pour des fringues il vont voler une voiture et défoncer avec une devanture, en plus en ratant leur coup, c'est signé...

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