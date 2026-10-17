Métropole de Lyon : plus de 14 000 arbres et plants forestiers programmés pour la saison 2026-2027

La Métropole de Lyon poursuit sa stratégie de végétalisation avec une nouvelle campagne de plantations pour la saison 2026-2027.
Cette première année est présentée comme une période de "transition", dans un contexte budgétaire contraint avant le lancement de la prochaine programmation pluriannuelle des investissements. Malgré cela, l’exécutif métropolitain annonce vouloir poursuivre et amplifier les plantations.
1 134 arbres d’alignement et 153 essences différentes
La saison doit permettre la plantation de 1 134 arbres d’alignement issus de 153 essences différentes, dont plusieurs espèces considérées comme plus résistantes aux évolutions climatiques : chênes, sophoras, érables ou encore micocouliers.
À cela s’ajoutent 35 baliveaux et 1 722 m² de strate basse destinés à enrichir les écosystèmes urbains.
La Métropole prévoit également de tester de nouvelles essences comme le chêne daimyo, le Pterostyrax ou le caryer lacinié, choisis pour leur résistance urbaine, leurs qualités florales ou leur adaptation aux périodes de sécheresse.
600 arbres au Biézin, près de 13 000 plants à Feyzin et Genay
Plusieurs secteurs sont particulièrement concernés.
Sur le site du Biézin, la collectivité prévoit 600 arbres et 200 arbustes. À Feyzin et Genay, près de 13 000 plants forestiers doivent être installés sur une surface totale de 27 400 m².
À Genay, une ancienne friche industrielle fait déjà l’objet d’une opération de renaturation. Plus de 11 000 plants forestiers ont été installés sur 24 500 m² à l’automne 2026. La Métropole explique avoir préparé les sols avec 30% de matière organique, permettant d’atteindre un taux de reprise supérieur à 90%.
La règle "3/30/300"
Le nouvel exécutif entend désormais s’appuyer sur la démarche dite "3/30/300".
L’objectif affiché est de parvenir à trois arbres visibles depuis chaque résidence, 30% de canopée par quartier et un espace vert à moins de 300 mètres de chaque logement.
"Nous souhaitons continuer à végétaliser de manière massive, tout en renouvelant notre méthode pour plus d’efficience", explique Bastien Joint, vice-président de la Métropole chargé notamment de la nature en ville.
Selon le maire de Caluire, la collectivité veut moins se concentrer sur le seul nombre d’arbres plantés et davantage sur "la canopée, la fraîcheur, l’infiltration des eaux de pluie et la survie des arbres".
Des eaux alternatives pour arroser pendant les sécheresses
Autre axe de travail : réduire les prélèvements dans les eaux souterraines et de surface.
La Métropole souhaite développer l’usage d’eaux d’exhaure et récupérer une partie des eaux pluviales qui partent actuellement dans le réseau d’assainissement.
L’objectif est notamment de pouvoir continuer à arroser les jeunes plantations lorsque des restrictions sont imposées par les arrêtés sécheresse.
La collectivité présente cette nouvelle campagne comme une étape de sa stratégie d’adaptation au changement climatique, avec l’objectif de rafraîchir les espaces publics, favoriser la biodiversité et améliorer la résistance des plantations aux épisodes de chaleur et de sécheresse.
Les écolos ont planté 80 000 arbresSignaler Répondre
La droite en plantera 14 000
En bon droitardé que tu es, tu t'imagines que les platanes et autres arbres, présents en ville depuis des décennies, sont arrosés.Signaler Répondre
Apitoyez-vous chers frères et sœurs commentateurs, Ex Précisions ne vit plus dans la réalité.Signaler Répondre
Il essaye en s'accrochant à de vieilles phrases...
En bon décérébré que tu es, tu penses que tu as le même sol en ville que dans une forêt...Signaler Répondre
Au "changement climatique" qu'aux coups de couteaux et autres agressions partout dans la ville...Signaler Répondre
Nous avons un maire qui a le sens des priorités...
J'ai cru lire 14000 arabes mdrSignaler Répondre
Moins coûteux que les aides aux carburantsSignaler Répondre
raviiiiiiiiiiSignaler Répondre
Combien coûte se privilège et qui finance?Signaler Répondre
En bon droitardé que tu es, tu arroses les forêts. PfffSignaler Répondre
Pourquoi une ville devrait par définition être inhospitalière ??Signaler Répondre
Typiquement le raisonnement d'un campagnard aigris et jaloux
La bonne blague ! Pendant qu'ils détruisent les forêts et les espaces naturels en construisant des autoroutes, des éoliennes qui servent à rien ou des centres de données pour les GAFAM !Signaler Répondre
Ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles !
Ben comme cette mesure où on met des arbres de partout sans réellement savoir si on pourra les arroser... Il est dit que la Métropole ""souhaite"" développer l’usage d’eaux d’exhaure, mais ce n'est pas fait.Signaler Répondre
Et si ça agace la gauche, c’est nickel. BisesSignaler Répondre
Et jamais de nuances entre les deux ?Signaler Répondre
Tout blanc ou tout noir, pas de nuances ?
Votre vie doit être bien triste
La droite qui va planter quelques arbustes pour se donner bonne conscience mdrSignaler Répondre
Pourquoi amener la campagne à la ville ?Signaler Répondre
On ne pose pas des immeubles au milieu d'une forêt sans rien autour...
"Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place" : Samuel Smiles
"Dans ton âme, où parfois je passe, où mes vers chuchotent tout bas, laisse chaque chose à sa place" : Victor Hugo
Si on choisit de vivre au milieu du béton on sait à quoi s'attendre, il faut assumer.
Comme quoi il n'y a pas que les verts qui aiment la verdure en ville.Signaler Répondre
C'est le sens de l'histoire pour s'adapter au changement du climat a Lyon, que tu sois vert ou non. Bravo Mme Sarselli.
Il y a bien que le RN pour dire que le réchauffement est une fable. On le bien vu cet été et hier encore par 25°c a l'ombre a la veille de la Toussaint...