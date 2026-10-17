Environnement

Métropole de Lyon : plus de 14 000 arbres et plants forestiers programmés pour la saison 2026-2027

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Métropole de Lyon : plus de 14 000 arbres et plants forestiers programmés pour la saison 2026-2027
© Thierry Fournier – Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon lance une nouvelle saison de plantations avec 1 134 arbres d’alignement, près de 13 000 plants forestiers et plusieurs expérimentations d’essences plus résistantes au changement climatique. La collectivité veut également développer l’utilisation d’eaux alternatives pour maintenir l’arrosage en période de sécheresse.

La Métropole de Lyon poursuit sa stratégie de végétalisation avec une nouvelle campagne de plantations pour la saison 2026-2027.

Cette première année est présentée comme une période de "transition", dans un contexte budgétaire contraint avant le lancement de la prochaine programmation pluriannuelle des investissements. Malgré cela, l’exécutif métropolitain annonce vouloir poursuivre et amplifier les plantations.

1 134 arbres d’alignement et 153 essences différentes

La saison doit permettre la plantation de 1 134 arbres d’alignement issus de 153 essences différentes, dont plusieurs espèces considérées comme plus résistantes aux évolutions climatiques : chênes, sophoras, érables ou encore micocouliers.

À cela s’ajoutent 35 baliveaux et 1 722 m² de strate basse destinés à enrichir les écosystèmes urbains.

La Métropole prévoit également de tester de nouvelles essences comme le chêne daimyo, le Pterostyrax ou le caryer lacinié, choisis pour leur résistance urbaine, leurs qualités florales ou leur adaptation aux périodes de sécheresse.

600 arbres au Biézin, près de 13 000 plants à Feyzin et Genay

Plusieurs secteurs sont particulièrement concernés.

Sur le site du Biézin, la collectivité prévoit 600 arbres et 200 arbustes. À Feyzin et Genay, près de 13 000 plants forestiers doivent être installés sur une surface totale de 27 400 m².

À Genay, une ancienne friche industrielle fait déjà l’objet d’une opération de renaturation. Plus de 11 000 plants forestiers ont été installés sur 24 500 m² à l’automne 2026. La Métropole explique avoir préparé les sols avec 30% de matière organique, permettant d’atteindre un taux de reprise supérieur à 90%.

La règle "3/30/300"

Le nouvel exécutif entend désormais s’appuyer sur la démarche dite "3/30/300".

L’objectif affiché est de parvenir à trois arbres visibles depuis chaque résidence, 30% de canopée par quartier et un espace vert à moins de 300 mètres de chaque logement.

"Nous souhaitons continuer à végétaliser de manière massive, tout en renouvelant notre méthode pour plus d’efficience", explique Bastien Joint, vice-président de la Métropole chargé notamment de la nature en ville.

Selon le maire de Caluire, la collectivité veut moins se concentrer sur le seul nombre d’arbres plantés et davantage sur "la canopée, la fraîcheur, l’infiltration des eaux de pluie et la survie des arbres".

Des eaux alternatives pour arroser pendant les sécheresses

Autre axe de travail : réduire les prélèvements dans les eaux souterraines et de surface.

La Métropole souhaite développer l’usage d’eaux d’exhaure et récupérer une partie des eaux pluviales qui partent actuellement dans le réseau d’assainissement.

L’objectif est notamment de pouvoir continuer à arroser les jeunes plantations lorsque des restrictions sont imposées par les arrêtés sécheresse.

La collectivité présente cette nouvelle campagne comme une étape de sa stratégie d’adaptation au changement climatique, avec l’objectif de rafraîchir les espaces publics, favoriser la biodiversité et améliorer la résistance des plantations aux épisodes de chaleur et de sécheresse.

Tags :

végétalisation

18 commentaires
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Le constat est clair le 17/10/2026 à 12:53

Les écolos ont planté 80 000 arbres
La droite en plantera 14 000

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Mais oui le 17/10/2026 à 12:48
Ex Précisions a écrit le 17/10/2026 à 12h39

En bon décérébré que tu es, tu penses que tu as le même sol en ville que dans une forêt...

En bon droitardé que tu es, tu t'imagines que les platanes et autres arbres, présents en ville depuis des décennies, sont arrosés.

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RNLFI le 17/10/2026 à 12:43
Ex Précisions a écrit le 17/10/2026 à 08h30

Pourquoi amener la campagne à la ville ?
On ne pose pas des immeubles au milieu d'une forêt sans rien autour...
"Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place" : Samuel Smiles
"Dans ton âme, où parfois je passe, où mes vers chuchotent tout bas, laisse chaque chose à sa place" : Victor Hugo
Si on choisit de vivre au milieu du béton on sait à quoi s'attendre, il faut assumer.

Apitoyez-vous chers frères et sœurs commentateurs, Ex Précisions ne vit plus dans la réalité.
Il essaye en s'accrochant à de vieilles phrases...

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Ex Précisions le 17/10/2026 à 12:39
Mais oui a écrit le 17/10/2026 à 10h02

En bon droitardé que tu es, tu arroses les forêts. Pfff

En bon décérébré que tu es, tu penses que tu as le même sol en ville que dans une forêt...

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Je pense que les lyonnais sont moins vulnérables le 17/10/2026 à 12:21

Au "changement climatique" qu'aux coups de couteaux et autres agressions partout dans la ville...

Nous avons un maire qui a le sens des priorités...

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RN69 le 17/10/2026 à 11:33

J'ai cru lire 14000 arabes mdr

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Pas les boomers le 17/10/2026 à 11:21
Vendredi a écrit le 17/10/2026 à 10h06

Combien coûte se privilège et qui finance?

Moins coûteux que les aides aux carburants

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Gauchiste le 17/10/2026 à 10:37
AntiLFI a écrit le 17/10/2026 à 09h17

Et si ça agace la gauche, c’est nickel. Bises

raviiiiiiiiii

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Vendredi le 17/10/2026 à 10:06

Combien coûte se privilège et qui finance?

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Mais oui le 17/10/2026 à 10:02
Ex Précisions a écrit le 17/10/2026 à 09h32

Ben comme cette mesure où on met des arbres de partout sans réellement savoir si on pourra les arroser... Il est dit que la Métropole ""souhaite"" développer l’usage d’eaux d’exhaure, mais ce n'est pas fait.

En bon droitardé que tu es, tu arroses les forêts. Pfff

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Vrai Lyonnais le 17/10/2026 à 09:54
Ex Précisions a écrit le 17/10/2026 à 08h30

Pourquoi amener la campagne à la ville ?
On ne pose pas des immeubles au milieu d'une forêt sans rien autour...
"Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place" : Samuel Smiles
"Dans ton âme, où parfois je passe, où mes vers chuchotent tout bas, laisse chaque chose à sa place" : Victor Hugo
Si on choisit de vivre au milieu du béton on sait à quoi s'attendre, il faut assumer.

Pourquoi une ville devrait par définition être inhospitalière ??
Typiquement le raisonnement d'un campagnard aigris et jaloux

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Hier le 17/10/2026 à 09:38

La bonne blague ! Pendant qu'ils détruisent les forêts et les espaces naturels en construisant des autoroutes, des éoliennes qui servent à rien ou des centres de données pour les GAFAM !
Ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles !

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Ex Précisions le 17/10/2026 à 09:32
Mdr a écrit le 17/10/2026 à 09h17

Et jamais de nuances entre les deux ?
Tout blanc ou tout noir, pas de nuances ?
Votre vie doit être bien triste

Ben comme cette mesure où on met des arbres de partout sans réellement savoir si on pourra les arroser... Il est dit que la Métropole ""souhaite"" développer l’usage d’eaux d’exhaure, mais ce n'est pas fait.

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AntiLFI le 17/10/2026 à 09:17
Pour la déco a écrit le 17/10/2026 à 08h53

La droite qui va planter quelques arbustes pour se donner bonne conscience mdr

Et si ça agace la gauche, c’est nickel. Bises

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Mdr le 17/10/2026 à 09:17
Ex Précisions a écrit le 17/10/2026 à 08h30

Pourquoi amener la campagne à la ville ?
On ne pose pas des immeubles au milieu d'une forêt sans rien autour...
"Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place" : Samuel Smiles
"Dans ton âme, où parfois je passe, où mes vers chuchotent tout bas, laisse chaque chose à sa place" : Victor Hugo
Si on choisit de vivre au milieu du béton on sait à quoi s'attendre, il faut assumer.

Et jamais de nuances entre les deux ?
Tout blanc ou tout noir, pas de nuances ?
Votre vie doit être bien triste

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Pour la déco le 17/10/2026 à 08:53

La droite qui va planter quelques arbustes pour se donner bonne conscience mdr

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Ex Précisions le 17/10/2026 à 08:30

Pourquoi amener la campagne à la ville ?
On ne pose pas des immeubles au milieu d'une forêt sans rien autour...
"Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place" : Samuel Smiles
"Dans ton âme, où parfois je passe, où mes vers chuchotent tout bas, laisse chaque chose à sa place" : Victor Hugo
Si on choisit de vivre au milieu du béton on sait à quoi s'attendre, il faut assumer.

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Qidepoule le 17/10/2026 à 08:21

Comme quoi il n'y a pas que les verts qui aiment la verdure en ville.
C'est le sens de l'histoire pour s'adapter au changement du climat a Lyon, que tu sois vert ou non. Bravo Mme Sarselli.
Il y a bien que le RN pour dire que le réchauffement est une fable. On le bien vu cet été et hier encore par 25°c a l'ombre a la veille de la Toussaint...

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