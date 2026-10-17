Métropole de Lyon : plus de 14 000 arbres et plants forestiers programmés pour la saison 2026-2027

La Métropole de Lyon poursuit sa stratégie de végétalisation avec une nouvelle campagne de plantations pour la saison 2026-2027.

Cette première année est présentée comme une période de "transition", dans un contexte budgétaire contraint avant le lancement de la prochaine programmation pluriannuelle des investissements. Malgré cela, l’exécutif métropolitain annonce vouloir poursuivre et amplifier les plantations.

1 134 arbres d’alignement et 153 essences différentes

La saison doit permettre la plantation de 1 134 arbres d’alignement issus de 153 essences différentes, dont plusieurs espèces considérées comme plus résistantes aux évolutions climatiques : chênes, sophoras, érables ou encore micocouliers.

À cela s’ajoutent 35 baliveaux et 1 722 m² de strate basse destinés à enrichir les écosystèmes urbains.

La Métropole prévoit également de tester de nouvelles essences comme le chêne daimyo, le Pterostyrax ou le caryer lacinié, choisis pour leur résistance urbaine, leurs qualités florales ou leur adaptation aux périodes de sécheresse.

600 arbres au Biézin, près de 13 000 plants à Feyzin et Genay

Plusieurs secteurs sont particulièrement concernés.

Sur le site du Biézin, la collectivité prévoit 600 arbres et 200 arbustes. À Feyzin et Genay, près de 13 000 plants forestiers doivent être installés sur une surface totale de 27 400 m².

À Genay, une ancienne friche industrielle fait déjà l’objet d’une opération de renaturation. Plus de 11 000 plants forestiers ont été installés sur 24 500 m² à l’automne 2026. La Métropole explique avoir préparé les sols avec 30% de matière organique, permettant d’atteindre un taux de reprise supérieur à 90%.

La règle "3/30/300"

Le nouvel exécutif entend désormais s’appuyer sur la démarche dite "3/30/300".

L’objectif affiché est de parvenir à trois arbres visibles depuis chaque résidence, 30% de canopée par quartier et un espace vert à moins de 300 mètres de chaque logement.

"Nous souhaitons continuer à végétaliser de manière massive, tout en renouvelant notre méthode pour plus d’efficience", explique Bastien Joint, vice-président de la Métropole chargé notamment de la nature en ville.

Selon le maire de Caluire, la collectivité veut moins se concentrer sur le seul nombre d’arbres plantés et davantage sur "la canopée, la fraîcheur, l’infiltration des eaux de pluie et la survie des arbres".

Des eaux alternatives pour arroser pendant les sécheresses

Autre axe de travail : réduire les prélèvements dans les eaux souterraines et de surface.

La Métropole souhaite développer l’usage d’eaux d’exhaure et récupérer une partie des eaux pluviales qui partent actuellement dans le réseau d’assainissement.

L’objectif est notamment de pouvoir continuer à arroser les jeunes plantations lorsque des restrictions sont imposées par les arrêtés sécheresse.

La collectivité présente cette nouvelle campagne comme une étape de sa stratégie d’adaptation au changement climatique, avec l’objectif de rafraîchir les espaces publics, favoriser la biodiversité et améliorer la résistance des plantations aux épisodes de chaleur et de sécheresse.