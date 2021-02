Les Enfoirés déposent leurs valises à Lyon

Et pourtant, ce jeudi marque le coup d'envoi d'une série de quatre concerts des Enfoirés à Lyon. Pour la première fois, en raison de la crise sanitaire, les concerts de la troupe des Restos du Cœur se dérouleront sans public. Ils seront enregistrés et le show sera ensuite diffusé sur TF1 d'ici le mois de mars, puis disponible à la vente en DVD et double CD.

On devrait retrouver sur scène les habitués des Enfoirés, dont Patrick Bruel, Vianney, Nolwenn Leroy ou Patrick Fiori. Mais aussi Slimane qui a composé le titre Maintenant, qui accompagne le spectacle 2021.