L’ASVEL stoppée en plein élan par Chalon (85-75)

L’ASVEL s’est incliné 85 à 75 ce dimanche en fin d’après-midi sur le parquet de l’Elan Chalon. Pourtant favoris sur le papier, les joueurs de TJ Parker n’ont pas su rivaliser face à des Bourguignons courageux et déterminés. Menés à la pause, les Villeurbannais ne sont jamais parvenus à revenir dans la rencontre notamment à cause de Jordon Crawford auteur de 27 points et neuf passes.

Prochain match pour l’ASVEL dès mardi en Euroligue, mais à domicile cette fois. Les joueurs villeurbannais affronteront l’Olympiakos à l'Astroballe. Les Grecs arriveront sûrement avec un esprit revanchard à Villeurbanne, après leur défaite vendredi dernier.