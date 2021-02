Marche des libertés à Lyon : 8 personnes attendues devant la justice ce lundi

Une "Marche des libertés", contre la loi "sécurité globale" notamment, était partie de Villeurbanne peu après 14h. Mais des violences avaient vite été perpétrées, le défilé qui réunissait environ 1300 personnes avait donc été stoppé sur demande de la préfecture du Rhône.

Dix personnes avaient été placées en garde-à-vue, notamment pour des jets de projectiles et des violences sur les forces de l’ordre. Parmi elles, huit doivent être déférées au parquet ce lundi. Cinq sont majeurs, âgés de 19 à 46 ans, et trois autres sont mineurs, âgés de 16 et 17 ans. Aucun policier n’avait néanmoins été blessé durant les affrontements, devenus systématiques lors de ce type de rassemblement.