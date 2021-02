Lyon : près d'un millier de jeunes dans la rue contre la précarité étudiante

Ils étaient 700 selon la police, 2000 selon les étudiants, à manifester ce jeudi après-midi dans les rues de Lyon au départ de la Manufacture des Tabacs et en direction du rectorat. De nombreux syndicats de toute la région ont appelé à manifester contre la précarité étudiante et pour demander la réouverture des universités.

"Etudiants sacrifiés, on en a marre de galérer", "Génération Covid", "Ouvrez les facs pas les Primark", pouvait-on lire et entendre au sein du cortège d'étudiants. Les jeunes espèrent un geste du gouvernement pour les accompagner dans cette crise sanitaire, économique et social inédite. Pour rappel, deux étudiants ont fait une tentative de suicide ces derniers jours à Lyon.

Concrètement, les étudiants veulent la réouverture des universités pour tous, et pas seulement les premières années, ainsi qu'un accompagnement financier plus important. Dans le même temps, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi, sans détour, qu'un "retour à la normale n’est pas envisageable au deuxième semestre". En parallèle, le président de la République a également promis la mise en place du repas à un euro pour tous les étudiants, pas seulement les boursiers.

La manifestation est arrivée aux alentours de 14h devant le rectorat dans le 7e arrondissement. Une délégation a été reçue.