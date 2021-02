Jean-Stéphane Chaillet : "SDF de la Presqu’île : aucune garantie de la mairie de Lyon"

Le week-end dernier, la place de la République retrouvait son calme avec le départ des campements de SDF. Mais aucune solution n’a encore été trouvé par la mairie de Lyon pour les marginaux du Pathé Bellecour.

"On va relativiser, intervient Jean-Stéphane Chaillet. Cinq personnes ont été mises à l’abri sur les 150 SDF de la Presqu’île. On est à moins de 10%. A ce rythme-là, il faudra plus d’un an à Sandrine Runel (adjointe chargée des Solidarités ndlr) pour mettre les personnes à l’abri". "Le compte n’y est pas", selon l’adjoint à la Sécurité et aux Solidarités de la mairie du 2e.

Concernant le camp du Pathé Bellecour, "ce sont des punks à chien qui veulent une salle municipale pour s’installer et vivre ensemble, sans règle". D’où la grande difficulté pour trouver un consensus.

"Le maire du 2e a Sandrine Runel deux fois par jour au téléphone. (…) On n’a aucune garantie de la mairie centrale", poursuit Jean-Stéphane Chaillet.

Alors que la PPI de la Métropole de Lyon était votée lundi, l’élu regrette que "le volet social représente à peine 335 millions d’euros sur les 3,6 milliards votés. Et quand on creuse dans le tableau, ça représente 60 millions. Ce n’est pas à la hauteur des enjeux de la Métropole".

Enfin, rares sont les articles sur le campement de l’autopont du Musée des Confluences (sauf en cas de visite présidentielle). "Ce sont des Roms qui ne souhaitent rien de particulier sauf des denrées et des kits d’hygiène. Ce qu’il faut savoir, et c’est un scandale, c’est que ces personnes stockent les kits et les revendent pour faire du cash. La Croix-Rouge m’a dit qu’ils ne passaient donc plus sous cet autopont", conclut Jean-Stéphane Chaillet.

