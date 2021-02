Patrice Verchère (LR) devrait privilégier le Rhône à la Région en 2021

Selon nos informations, l'ancien parlementaire LR devrait cette année faire un nouvel échange.

Actuellement président du groupe de la majorité à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Patrice Verchère ne repartira pas aux côtés de Laurent Wauquiez aux élections régionales de juin prochain. Mais il vivra tout de même un été électoral chargé puisqu'il s'est rapproché de Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, qui remettra lui aussi son siège en jeu lors des élections départementales prévues en même temps que les régionales.

Patrice Verchère devrait être co-tête de liste dans le canton de Thizy où le sortant ne se représentera pas. Si Christophe Guilloteau est réélu, ce qui pourrait bien être le cas tant la concurrence ne se bouscule pas au portillon, le maire de Cours aurait comme objectif clair de devenir son vice-président.

Maire d'une petite commune rhodanienne, président de la Communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien (COR) et désormais intéressé par le Département du Rhône... Il n'y a qu'un pas à franchir, et certains ne s'en privent pas en off, pour penser que Patrice Verchère se verrait bien président du Nouveau Rhône en 2027.