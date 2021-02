Conseillère de Pôle Emploi abattue dans la Drôme : toutes les agences fermées au public dans le Rhône

Les services resteront accessibles à distance. Un soutien psychologique a d'ores et déjà été proposé aux agents, et une minute de silence sera respectée à midi en solidarité avec la famille de la victime, ses proches et l'ensemble de ses collègues.

Pour rappel, un homme de 45 ans, ingénieur sans emploi originaire de Nancy, a abattu une conseillère Pôle Emploi de 53 ans, au sein d'une agence de Valence. Le forcené se serait ensuite rendu dans une entreprise où il avait travaillé, blessant mortellement la DRH. L'individu interpellé dans la foulée est actuellement en garde à vue. Des vérifications sont en cours pour savoir s'il est également l'auteur de l'assassinat d'une autre DRH dans le Haut-Rhin mardi.

Le Premier ministre Jean Castex a réagi sur Twitter : "Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier. Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse".