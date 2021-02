Dans les dernières secondes, l’OL s’impose contre Bordeaux (2-1)

Les Lyonnais ont très mal entamé cette rencontre. L’OL a eu énormément de mal à ressortir le ballon et construire son jeu à cause du pressing très haut des Girondins de Bordeaux. Le trio d’attaque a été très transparent lors des trente premières minutes de jeu, à l’image du capitaine Memphis Depay.

L’OL a également perdu son défenseur Jason Denayer à la 20e, blessé à la cuisse. Un coup dur pour les Rhodaniens qui vont avoir un calendrier relativement chargé dans les deux prochaines semaines. C’est le jeune Sinaly Diomandé, qui vient de prolonger, qui l’a remplacé.

Heureusement pour les locaux, Bordeaux ne s’est pas montré dangereux devant le but d’Anthony Lopes. Et malgré une mauvaise première demi-heure, les Rouges et Bleus ont trouvé la faille sur une erreur de la défense girondine à la 32e. Laurent Koscielny a raté son intervention défensive sur un corner et Karl Toko-Ekambi a pu frapper tranquillement de la ligne des six mètres (1-0).

Les Lyonnais ont eu de la réussite

Malgré le score, les Bordelais sont mieux revenus des vestiaires que les hommes de Rudi Garcia. Au fur et à mesure, les Girondins se sont montrés de plus en plus dangereux. Et à la 55e, les Gones ont logiquement été punis. Sur une mauvaise relance de Thiago Mendes, Samuel Kalu a allumé Anthony Lopes d’une magnifique frappe qui a terminé sa course sous la barre transversale (1-1).

Les Rhodaniens ont semblé avoir beaucoup moins d’envie que les hommes de Jean-Louis Gasset ce vendredi soir. Hatem Ben Arfa a notamment posé beaucoup de problèmes à la défense lyonnaise.

A la 79e, Anthony Lopes a sauvé son équipe en sortant très rapidement sur Rémy Oudin, qui était très proche de donner l’avantage aux Girondins. Quelques secondes après, l’OL aurait pu/dû obtenir un pénalty sur une main de Laurent Koscielny après une frappe d’Houssem Aouar. Mais l’arbitre n’a pas sifflé et n’a même pas fait appel à la VAR.

Mais dans les derniers instants de la rencontre, à la 92e, Léo Dubois a offert la victoire à l’OL. Sur un long centre de Maxwell Cornet, le latéral droit lyonnais a parfaitement repris le ballon et frappé dans la lucarne opposée de Benoit Costil (2-1).

Grâce à cette victoire, les Lyonnais sont provisoirement leaders de la Ligue 1. Prochain match pour l’OL dès ce mercredi avec un déplacement en Bourgogne, sur la pelouse de Dijon.