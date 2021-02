Lyon : la réunion publique sur la piétonnisation de la Confluence bloquée à 100 participants, l’opposition enrage

Mise à jour à 19h40 : Le problème a été résolu au bout d'une heure.

Article initial : Ville et Métropole allaient enfin se confronter aux questions, attentes, inquiétudes des habitants concernant cette décision prise sans concertation.

Sauf que la SPL Lyon-Confluence, présidée par le maire Grégory Doucet et qui organisait en visio-conférence la réunion, avait décidé, pour une raison encore inconnue et surtout non annoncée en amont, de restreindre l’accès aux débats à 100 participants. Si vous arriviez trop tard sur le lien Zoom transmis par la SPL, vous aviez droit à un message vous indiquant qu’il était impossible de rejoindre la réunion publique.

Or, cela a concerné des riverains, des Lyonnais, des commerçants, des curieux et même des élus. A l’instar d’élus du 2e arrondissement comme le révèle le maire LR Pierre Oliver sur Twitter. Impossible pour lui de prendre la parole ce mercredi soir. Le jeune élu d’opposition a dénoncé un "insupportable exercice anti-démocratique" et a annoncé qu’il se rendait physiquement à la SPL pour pouvoir débattre avec Fabien Bagnon, vice-président chargé de la Voirie, Laurence Boffet, vice-présidente chargée de la Participation ou encore Valentin Lungenstrass, adjoint au maire en charge des Mobilités.

Le problème vient de l'application Zoom, qui ne propose qu'un total de 100 participants pouvant prendre la parole. Mais des options (payantes) existent et auraient pu permettre à la SPL Lyon-Confluence d'augmenter les jauges pour accueillir un public muet. D'autant que cette dernière savait à l'avance que plus de 100 personnes souhaitaient se connecter, puisqu'elle a répondu à chaque demande avec le lien de connexion.

Les écologistes ont été victimes de leur succès. Ils sauront, pour la prochaine fois, que chacune de leurs décisions créent chez les Lyonnais un grand nombre de questions pour lesquelles ils auront besoin de réponses.