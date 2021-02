OL : Jean-Michel Aulas va se confier "comme jamais" ce vendredi soir

Dans ce long entretien accordé à la chaîne sportive pour l'émission "Comme Jamais", Jean-Michel Aulas reviendra sur plusieurs sujets autour de son club, de "l'institution", qu'il défend avec cœur et âme depuis plus de 30 ans. Au programme notamment : le contrat de Rudi Garcia, le possible retour de Karim Benzema à Lyon…

Concernant le coach, qui arrive en fin de contrat en juin, "aujourd'hui la question ne se pose pas (de le prolonger ou non, ndlr). On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions", assure Jean-Michel Aulas.

Dans ce contexte très particulier, le président lyonnais va aussi évoquer des sujets plus personnels, comme son rapport à la mort : "Ce qu'on a vu cette année avec la pandémie ça rappelle que chaque jour la pire des choses c'est de ne plus être là. La disparition d'être très chers ça interpelle (son proche collaborateur Gérard Houllier est décédé en décembre dernier, ndlr). Mais il faut continuer de faire, ce qu'il nous plaît le plus longtemps possible, pour ne pas voir arriver cette disparition finale qui est tout de même terrible", confie JMA au journaliste Mohamed Bouhafsi.

Le reste est à découvrir ce vendredi soir à 21h.