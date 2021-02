Jean-Louis Touraine : "La majorité des gens souhaite que le droit à la fin de vie digne soit disponible et accessible"

C’est l’un des grands combats de sa vie d’élu et de professeur de médecine. Le député lyonnais Jean-Louis Touraine a déposé une proposition de loi pour légaliser ce qui s’apparente à l’euthanasie : garantir et renforcer les droits des personnes en fin de vie. "Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue. Et je crois que l’heure est venue", indique l’ancien 1er adjoint de Gérard Collomb à la Ville de Lyon.

"C’est un droit des personnes de pouvoir choisir leur fin de vie. (…) C’est optionnel, la personne ou le médecin qui ne veut pas y contribuer ne le feront pas", poursuit Jean-Louis Touraine.

"Dans tous les corps de la société, la majorité des gens souhaite que ce droit soit disponible et accessible", précise l’élu LREM.

Jean-Louis Touraine a notamment prévu une loi qui intègrera clairement une hiérarchie dans la prise de décisions : "On ne verra plus l’affaire Vincent Lambert. Dans ce projet de loi, nous avons spécifié quelle est la personne de la famille habilitée à donner l’avis après avoir recueilli l’avis du malade du mieux qu’elle a pu. On pourra désigner une personne de confiance. Et s’il n’y en a pas, c’est l’époux/épouse ou le conjoint/compagne qui est la personne jugée prioritaire. Ensuite, ce sont les enfants majeurs. Et s’il n’y en a pas, ce sont les parents".



