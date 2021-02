Violences sexuelles à Sciences Po : l'IEP de Lyon appelle les victimes à témoigner

Si aucun plainte ne vise pour l'instant Sciences Po Lyon, la direction de l'IEP a réagi par communiqué ce mardi : "La lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche doit être l'affaire de toutes et tous. Il est important que la parole se libère et que justice soit rendue pour toutes les victimes".

"Sciences Po Lyon s’est doté en 2018 d’une charte et d’une cellule dédiées aux questions relatives aux discriminations ou au harcèlement. La référente égalité est là pour écouter, accompagner et orienter les victimes. Elle peut être saisie par les victimes directement ou par un camarade, un enseignant ou un personnel qui aurait connaissance d’un fait de violence physique ou morale sur autrui", est-il précisé.

Selon l'IEP, des actions concrètes sont menées chaque année au sein de l'école : "De la prévention, notamment lors des réunions de rentrée et auprès des associations étudiantes, des signalements au procureur de la République mais également des actions internes à l’établissement : avertissements, procédures disciplinaires ou encore mesures d'éloignement. Aucun acte dénoncé à l’administration n’est resté sans suite".

La direction de Sciences Po Lyon appelle l’ensemble des victimes de violences subies au sein de notre établissement à contacter la référente égalité via l’adresse egalites@sciencespo-lyon.fr.