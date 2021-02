Grève au centre de vaccination de Lyon-Gerland : le PCF soutient le mouvement

Le bâtiment du 7e arrondissement ayant été transformé en centre de dépistage puis en vaccinodrome depuis des semaines, leur quotidien a forcément été chamboulé. Des missions et des horaires différents, mais pas d'évolution de rémunération, d'où leur colère qui est désormais soutenue par la section lyonnaise du PCF.

Dans un communiqué, la secrétaire de section Aline Guitard annonce que "les militants et élus communistes lyonnais soutiennent leur démarche pour obtenir la reconnaissance de leurs qualifications et responsabilités particulières et leur demande d'obtenir, notamment, les primes SSIAP (comme les agents du service des salles municipales) et Maladie contagieuse (compte-tenu des risques liés à la Covid) et la NBI Accueil puisque plus de 50% de leurs missions se déroulent actuellement en lien avec l'accueil des usagers".

"Nous espérons qu’en amont le dialogue social permettra que leurs légitimes revendications soient entendues et satisfaites et qu’ils pourront continuer à assurer la continuité du service public !", conclut l'adjointe communiste au maire du 4e arrondissement de Lyon.