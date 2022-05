Législatives : clash entre Taha Bouhafs et Fabien Roussel (PCF) qui demande à la France Insoumise de "revoir sa candidature" dans le Rhône

Car la circo fut celle d'André Gerin, député de 1993 à 2012. Et Michèle Picard, maire PCF de Vénissieux, estimait que c'était son tour.

Sauf que la France Insoumise a bloqué le territoire pour y parachuter Taha Bouhafs, le journaliste-militant ayant de vraies chances de victoire aux législatives de juin.

Le premier blocage est venu directement de Michèle Picard, qui a décidé de maintenir sa candidature face à Taha Bouhafs.

Et ce lundi matin, l'élue communiste a été appuyée par le dirigeant de son parti. Invité de France 2, Fabien Roussel a également exprimé de fortes réserves vis-à-vis de Taha Bouhafs.

"Je ne comprends pas que la France insoumise investisse un candidat condamné pour injure raciale. Ce n'est pas acceptable. Nous demandons fortement à la France insoumise de revoir cette candidature", a déclaré l'ancien candidat à la présidentielle. "Je comprends parfaitement la colère et la candidature de Michèle Picard", a-t-il rajouté.

Drôle d'ambiance à la NUPES... Ce qui ne devrait pas réconforter Taha Bouhafs, qui se disait déjà "écoeuré et épuisé". "Nous assistons purement et simplement à la volonté d’éradiquer socialement un jeune Français, arabe, musulman qui remet en cause l’ordre social établi. L’idée que quelqu'un comme moi devienne député leur est insupportable, ce serait pour eux un bouleversement politique majeur", évoquait le jeune candidat sur les réseaux sociaux vendredi.

"Bonjour, non. Vous devez respecter l’accord que vous avez signé et retirer votre candidate cumularde. Qui est Maire (depuis 2009!!) Conseillère régionale . Vice-prés de la métropole. Et surtout candidate perdante aux législatives de 2012 ET de 2017 arrivant 4ème derrière LFI", a rétorqué le journaliste militant en s'attaquant donc directement à la maire communiste de Villeurbanne.

"Et surtout pas de leçon d’antiracisme à recevoir d’un gars qui a manifesté aux côtés d’Éric Zemmour. Qui a refusé de participer à une marche contre l’islamophobie après un attentat contre une mosquée. Qui a fait campagne en invitant le printemps républicain. Maintenant stop", a conclut Taha Bouhafs.