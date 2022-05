Sa campagne de terrain à Vénissieux n'a pas encore commencé, mais Taha Bouhafs est déjà "écoeuré et épuisé"

Dans une série de tweets publiés ce vendredi, Taha Bouhafs se plaint de sa situation.

Le candidat investi par la NUPES pour les élections législatives dans la 14e circonscription du Rhône n'a donné encore aucune interview, aucune conférence de presse, ni ne s'est montré sur le territoire sur lequel il a été parachuté par la France Insoumise, mais le journaliste-militant est déjà "écoeuré et épuisé".

"Le racisme je l’ai vécu dans ma chair. Je l’ai subi chaque jour de ma vie. Me voir traité aujourd’hui de raciste par les soutiens de Zemmour, du clan Le Pen. Tout ça avec la complicité des médias et de presque toute la classe politique. C’est écœurant et tellement rageant", déclare Taha Bouhafs, en référence à sa condamnation en première instance pour injure publique en raison de l'origine envers Linda Kebbab, qu'il avait traité d'"arabe de service".

"Nous assistons purement et simplement à la volonté d’éradiquer socialement un jeune Français, arabe, musulman qui remet en cause l’ordre social établi. L’idée que quelqu'un comme moi devienne député leur est insupportable, ce serait pour eux un bouleversement politique majeur", poursuit le candidat originaire de l'Isère, dans le viseur du PS et du PCF dans le Rhône.

Et de conclure en annonçant déposer "une série de plainte contre chaque personne qui (l'a) diffamé ou injurié" et saisir l'Arcom et le conseil de déontologie du journalisme.