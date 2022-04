Législatives : le candidat du PCF Benoît Roux souhaite "une majorité de gauche à l’Assemblée nationale"

"Nous avons évité le pire [avec Marine Le Pen], mais nous sommes loin d’avoir le meilleur" avec Emmanuel Macron qui "ne doit sa réélection qu’au rejet de la représentent de l’extrême-droite, et non en raison d’un soutien à sa politique", affirme Benoît Roux dans un communiqué. Il reprend les mots de Raphaël Debû, le secrétaire de la fédération du Rhône du PCF.

Le candidat de Villeurbanne critique "la brutalité dans l’exercice du pouvoir et la politique résolument antisociale" d’Emmanuel Macron dans son premier mandat. Sachant que le Président réélu a perdu environ 2 millions de voix en 5 ans, "si rien ne change, le risque sera plus grand à la fin de ce [second] mandat", s’inquiète Benoît Roux.

C’est pourquoi, il souhaite qu’un "accord commun, respectueux du rapport de forces électoral comme de la diversité des sensibilités et des programmes à gauche" s’organise pour les élections législatives.

L’objectif serait de "construire une majorité de gauche à l’Assemblée nationale, pour répondre aux attentes populaires" sur "l’intérêt général, l’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, l’amélioration des conditions de travail et de vie."