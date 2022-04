Rhône : le PCF souhaite que la gauche s’unisse aux législatives contre Emmanuel Macron

Le Président réélu est dans le viseur du Parti Communiste Français : "après avoir battu Le Pen, [il faut] se rassembler contre Macron", déclare dans un communiqué Raphaël Debû, le secrétaire de la fédération du Rhône du PCF.

Il ajoute que "l’heure est trop grave" : même si "nous avons évité le pire, nous sommes loin d’avoir le meilleur" avec "la menace de l’extrême-droite sur de nombreuses circonscriptions [et] l’arrogance dévastatrice du Président de la République."

S’unir pour mieux régner

La solution avancée par le PCF ? "Un accord global" entre La France insoumise, Europe-Ecologie-Les Verts, le Parti communiste français et le Parti socialiste.

Son objectif est de former une majorité de gauche à l’Assemblée nationale pour répondre "à l’aspiration des Français sur le pouvoir d’achat, le droit à la retraite, la transition écologique et la justice climatique, les services publics [et] une République refondée."

Il faut "éviter toute division dans des circonscriptions ayant déjà des députés de gauche" et tenir "compte des ancrages locaux et des différentes sensibilités à gauche" pour aller "à la conquête d’une majorité de députés partout ailleurs."

D’après Raphaël Debû, avec cette alliance, la gauche pourra "battre à la fois le bloc raciste de l’extrême-droite, comme le bloc libéral de la droite représentée par Macron."