Après l'imbroglio des législatives, l'ancien député-maire de Vénissieux André Gerin quitte le Parti communiste

Selon BFM-Lyon, André Gerin a rédigé un courrier adressé à Fabien Roussel pour lui annoncer quitter le PCF à cause de l'accord passé avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre des élections législatives.

Il faut dire que la NUPES n'a pas fini de laisser des traces dans le Rhône, et notamment dans la 14e circonscription où l'investiture de l'union de la gauche n'a pas été accordée à sa protégée, Michèle Picard, malgré la mise à l'écart de Taha Bouhafs.

L'ancien député-maire de Vénissieux évoque sa "totale opposition à cet accommodement".

"Si nous observons de plus près la politique et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, force est de constater que nous participons à un marché de dupes. En ce qui le concerne, je cherche en vain l’héritage républicain et universaliste qu’il a abandonné. En conséquence, je crains fort que nous soyons perdus politiquement avec l’emballement médiatico politique ambiant. Pour Jean-Luc Mélenchon, c’est du cousu-main", se lamente André Gerin, qui se moque du "grand timonier Mélenchon" dans sa lettre.

Et de conclure, pessimiste : "J'ai la conviction profonde, sans un aggiornamento, que le PCF n'a pas d'avenir".

A suivre le chemin qu'empruntera Michèle Picard, qui lui a succédé à la mairie de Vénissieux et qui rêvait de retrouver son écharpe de parlementaire de la 14e circonscription, avant de jeter l'éponge ce lundi.