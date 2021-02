Neige à Lyon : vers une journée difficile sur les routes ce vendredi ?

Des opérations de salage préventif ont débuté ce vendredi dans le Rhône, placé à partir de 10h en vigilance orange neige verglas. "Les chutes de neige sont annoncées aux alentours de 11h et jusqu'à 21h. Elles seront d'une intensité régulière, de 1 à 2 cm par heure. L'épaisseur de la neige prévue est de 5 à 10 cm, pouvant atteindre localement les 15 cm", expliquait jeudi soir la Métropole de Lyon appelant à privilégier le télétravail autant que possible et à différer les déplacements. L'évolution de la situation laisse finalement à penser que la neige arriverait durant l'après-midi.

Ce sont en tout 300 agents et 100 véhicules qui seront mobilisés à l’occasion de ce nouvel épisode neigeux qui pourrait provoquer des difficultés au niveau de la circulation au moment de rentrer du travail ou même sur la route des vacances. "Plus au nord, du Rhône aux Savoies, la perturbation donnera de la neige jusqu'en plaine. On ne peut exclure un épisode temporaire de précipitations verglaçantes en région lyonnaise et nord-Isère, mais le risque est plus faible que sur le Massif central", indique Météo France dans son bulletin d'alerte.

L’agglomération lyonnaise a déjà connu un premier épisode neigeux il y a un peu moins d’un mois avec une dizaine de centimètres de neige dans certaines communes mais également dans le centre-ville de la capitale des Gaules, où les flocons avaient pu prospérer en raison du couvre-feu avancé à 18h.

Ce nouvel épisode neigeux prendra fin dans la nuit de vendredi à samedi avec un week-end beaucoup plus ensoleillé mais des températures glaciales au réveil. Le mercure pourrait descendre jusqu'à -8 degrés ce dimanche.