Arrêt de la grève de la faim des deux enseignants de Givors après des avancées dans les négociations

Le collectif qui milite pour davantage de moyens accordés à l'établissement REP qui a connu des incidents graves récemment a expliqué y avoir mis fin après avoir obtenu un CPE à temps complet en plus de celui existant ainsi qu'un nouvel assistant d'éducation (AED).

Les classes seront aussi limitées à 25 élèves, et chaque enseignant aura droit à 3 jours de formation.

"Ces moyens supplémentaires pour lesquels je me suis fortement mobilisé auprès du rectorat et du gouvernement viennent renforcer l'encadrement éducatif des élèves au bénéfice de tous pour améliorer le vivre ensemble dans l'établissement et retrouver une ambiance plus sereine nécessaire pour l'apprentissage des élèves", a réagi le député LREM Jean-Luc Fugit.