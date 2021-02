Tuna Altinel sera bientôt fait citoyen d'honneur de Villeurbanne

L'objectif est de soutenir cet enseignant de l'université Lyon 1, toujours retenu en Turquie, et "rappeler son attachement aux droits humains et à la coopération internationale". Poursuivi pour avoir participé à une manifestation pro-kurde, le mathématicien franco-turc avait été relaxé en septembre, après plus d'un an de procédures. Mais son passeport ne lui a toujours pas été rendu. "En octobre 2020, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, adressait un courrier au gouvernement turc, lui rappelant l’urgence et la nécessité de restituer son passeport au mathématicien-enseignant-chercheur Tuna Altinel. Condition sans laquelle il ne peut revenir en France, retrouver ses proches, ses amis, ses collègues et étudiants", indique la Ville de Villeurbanne.

Tuna Altinel devrait témoigner de sa situation en Turquie lors d'une conférence de presse organisée en visio-conférence ce lundi.