Après un an d’arrêt, l’unité de production n°2 de la centrale nucléaire fonctionne de nouveau

"Lundi 15 février à 19h23, après un an d’activités et de challenges techniques, l’unité de production n°2 de la centrale nucléaire du Bugey est de nouveau connectée au réseau électrique national", a fait savoir ce mardi EDF mettant en avant plus de 28 000 heures de travaux.

Ces derniers ont permis de réaliser plus de 60 modifications de l’installation "pour augmenter le niveau de sûreté des installations, travaux qui, pour certaines modifications, ont été engagés dès mi 2018". Il s’agit notamment du remplacement de matériels tels que des robinets, pompes, matériels électriques ou encore tuyauteries. "La moitié des modifications réalisées sur l’unité de production ont été dédiées à la protection contre les agressions climatiques", précise EDF qui a obtenu de l’Agence de sûreté nucléaire un bail de dix ans supplémentaires.

Cette visite décennale de remise à niveau concerne le réacteur n°4, à l’arrêt depuis le mois de novembre, et sera d’actualité pour l’unité n°5 cet été.