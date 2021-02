Repas sans viande dans les cantines à Lyon : "une politique moraliste et élitiste" pour Gérald Darmanin, Grégory Doucet lui répond

Une mesure "pour maintenir la restauration scolaire pour tous", s'était défendue la Ville de Lyon dans un communiqué ce vendredi. Pour autant, la droite n'avait pas manqué de tomber sur les élus écologistes dénonçant une idéologie imposée.

Si le sujet a d'abord fait beaucoup parler et réagir localement, la polémique a vite enflé nationalement. Ce samedi dans la soirée, c'est le ministre de l'Intérieur qui a réagi à ce sujet sur les réseaux sociaux qui dénonce "une politique moraliste et élitiste" : "En plus de l’insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français, on voit bien que la politique moraliste et élitiste des "Verts" exclut les classes populaires. De nombreux enfants n’ont souvent que la cantine pour manger de la viande... Idéologie scandaleuse", peut-on lire sur son compte Twitter.

Ce dimanche matin, Grégory Doucet lui a répondu sur Twitter : "Cette mesure de menu unique est prise pour des raisons sanitaires. On ne vous a d'ailleurs pas entendu tenir ces propos à Gérard Collomb, membre de votre famille politique et qui avait pris exactement la même mesure lors de la première vague". Le maire écologiste en a même profité pour lancer une petite pique au ministre de l’Intérieur : "Alors que nous garantissons un repas équilibré à tous nos écoliers, des milliers d'étudiants attendent vos mesures. N'hésitez pas à prêter un regard pour eux".

Un peu plus tard dans la matinée, le président de la Métropole Bruno Bernard en a rajouté une couche : "Le gouvernement a multiplié les erreurs dans la gestion du Covid depuis un an (masques, tests...), mais son ministre Gérald Darmanin se permet d’attaquer la gestion du maire de Lyon pourtant identique à celle de ⁦Gérard Collomb", peut-on lire sur son compte Twitter.

Pour rappel, dès ce lundi, en réponse du "renforcement du protocole sanitaire de l'Education nationale", les cantines de Lyon ne serviront plus de viande aux enfants. Un menu unique sera proposé, avec du poisson ou encore des œufs. Face à cette décision, la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles) et les Jeunes agriculteurs du Rhône ont lancé un appel à manifester ce lundi. Ils veulent se faire entendre par la maire de Lyon suite à cette décision très critiquée.

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, a annoncé avoir saisi le préfet du Rhône : "Arrêtons de mettre de l’idéologie dans l’assiette de nos enfants ! Donnons-leur simplement ce dont ils ont besoin pour bien grandir. La viande en fait partie", a-t-il déclaré sur Twitter.