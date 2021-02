Menu sans viande dans les cantines : une mesure "pour maintenir la restauration scolaire pour tous", se défend la Ville de Lyon

Dans un communiqué, les services de Grégory Doucet expliquent "renforcer le protocole sanitaire à la demande du ministère de l'Education nationale" : "Dans tous les restaurants scolaires, cela impose d’augmenter la distanciation à 2 mètres entre les enfants, afin d’éviter des files d’attente : en bref, d’organiser les services de restauration de manière plus fluides et plus simples".

Plusieurs mesures "exceptionnelles et temporaires" sont donc mises en place à partir de lundi, à commencer par un décalage des temps de pause déjeuner, de 11h30 à 13h45 et la répartition des lieux de restaurations sur plusieurs salles lorsque cela est possible. Mais aussi "la mise en place d'un menu unique composé d'une seule entrée, un seul plat chaud, un seul dessert". "Soit le même menu que celui mis en place lors de la sortie du 1er confinement entre mai et juillet 2020, avant les élections municipales", affirme la Ville de Lyon.

Et de préciser : "Ce menu unique qui n’est pas un menu végétarien (œuf ou poisson seront servis) est le seul menu permettant à chaque enfant d’avoir accès à un repas chaud. Ce choix de la raison permet de garder un repas équilibré et un service de restauration scolaire accessible à tous les enfants inscrits, soit 29 000 repas quotidiens".

"Dans un contexte d’augmentation de la précarité alimentaire, ce dispositif évite de réduire le nombre d’enfants accueillis ou de normaliser le recours à des solutions de pique-niques", se défendent les services de la mairie EELV.

"Depuis des mois, alors que l’organisation des services municipaux comme des familles est mise à rude épreuve par les mesures sanitaires strictes, notre travail est de maintenir un niveau de service public de qualité et accessible. Instrumentaliser l’assiette des enfants est une posture hors-sol et navrante", a, de son côté, réagi Stéphanie Léger, adjointe au Maire de Lyon en charge de l’éducation.