Menus sans viande à Lyon : le maire du 2e veut offrir des steaks hachés aux écoliers

Mais c'était sans compter sur Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon. Ce vendredi midi, alors que les écoliers mangent un colin d'Alaska à la cantine, l'élu d'opposition a annoncé à travers un communiqué de presse son intention d'offrir aux enfants de son arrondissement des steaks hachés d'origine française.

"Cette action remplit un double objectif : soutenir l'agriculture locale, les éleveurs et les commerces locaux et offrir la possibilité aux enfants de manger de la viande de qualité pour les familles qui n'ont pas l'occasion d'en consommer à l'extérieur de l'école", indique la mairie du 2e, opposée à la disparition de la viande dans les cantines scolaires, une mesure qui, pour rappel, est mise en place officiellement pour fluidifier les services et répondre aux attentes du ministère de l'Education nationale.

Pierre Oliver a donc débloqué une enveloppe dont le montant n'a pas été communiqué pour signer un accord avec quatre boucheries du 2e. Ainsi, les parents dont les enfants sont inscrits dans un établissement scolaire de l'arrondissement peuvent se présenter dès lundi 1er mars dans ces dernières pour obtenir gratuitement un steak haché par enfant.

Voilà qui ne devrait pas réchauffer les relations glaciales entre le jeune maire d'opposition et l'exécutif écologiste.

Liste des boucheries partenaires :

- Boucherie Le Domaine de Limagne, 3 rue Grenette

- Boucherie Trolliet de l'Hôtel Dieu, 21 quai Jules Courmont

- Boucherie Bello, 54 rue de la Charité

- Boucherie la Confluence, 4 rue Casimir Périer