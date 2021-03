David Hornus : "Lyon va devenir une capitale européenne de la sécurité"

David Hornus propose un ouvrage consacré au continuum de sécurité et ses réalités locales (disponible ici). Le gérant de la société Corpguard veut ainsi "promouvoir une accroche et un ancrage territorial de la sécurité intérieure".

Selon l’expert, "les signaux envoyés par le terrain sont assez alarmants, il va falloir que le régalien reprenne la main alors qu’on a l’impression qu’il se défausse et laisse la main aux municipalités".

Dans son livre, David Hornus a notamment ciblé deux exemples de gestion de la sécurité assez propres à l’agglomération lyonnaise : le 8 décembre, un partenariat public-privé pour une "co-construction de sécurité". Et le Groupama Stadium, stade privé qui dispose d’un partenariat privé-public avec la préfecture pour garantir la sécurité des matchs de l’OL, qui garde le contrôle de la force publique mise à disposition.

"On a dit aux autorités nationales que dans les territoires, il y a des spécificités qui peuvent être utilisées et il serait intéressant que le niveau national descende aux plus petits niveaux pour interroger les acteurs locaux qui ont des idées. Lyon n’est pas que la capitale des Gaules, de la Résistance ou de la gastronomie, c’est aussi un laboratoire qui va devenir une capitale européenne de la sécurité", conclut David Hornus.

