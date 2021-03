Génération Identitaire dissous : le député du Rhône Thomas Rudigoz veut "maintenir la pression sur les mouvances radicales"

Devenu député LREM du Rhône, l'élu n'avait pas levé le pied, faisant notamment partie de la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême-droite.

A l'annonce ce mercredi midi de la dissolution de Génération Identitaire lors du conseil des ministres, Thomas Rudigoz était évidemment ravi. "La France ne cautionne pas les actions anti-migrants aux frontières dans les Pyrénées et dans les Alpes, l’attaque de mosquées à Poitiers ou à Lyon, les appels à la haine contre les migrants et les Français de confession musulmane, la défiance à l’égard des élus et des autorités publiques", a indiqué le parlementaire lyonnais dans un communiqué de presse.

Mais Thomas Rudigoz estime que le travail n'est pas terminé : "Certes, cette dissolution ne résoudra pas définitivement le problème de la diffusion d’idées haineuses en France, néanmoins c’est un signal politique fort envoyé aux membres de ces groupuscules : leurs activités sont illégales et n’ont pas lieu d’être dans notre République. Par ailleurs, ceux-ci s’exposent à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende s’ils tentent de se reconstituer sous une autre dénomination. Suite à cette dissolution, nous maintenons la pression sur les mouvances radicales : le projet de loi confortant le respect des principes républicains adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale mi-février prévoit un dispositif de lutte contre la réapparition des sites miroirs à contenus haineux sur internet. Comme c’est le cas en Allemagne, je préconise également que nous puissions établir un réel suivi annuel de l’évolution de la menace extrémiste, qu’elle émane de l'ultra-droite, de l'extrême-gauche ou de la mouvance islamiste radicale, et j’espère que nous saurons investir dans la recherche académique sur ces thèmes".