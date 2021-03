Lyon : Génération Identitaire dissous en conseil des ministres

Ce mercredi matin, lors du conseil des ministres, Génération Identitaire a été officiellement dissous. Le groupe d'ultra-droite était dans le viseur de Gérald Darmanin, c'est d'ailleurs le ministre de l'Intérieur qui a fait l'annonce de sa dissolution à la mi-journée. "Comme le détaille le décret que j’ai présenté, elle incite à la discrimination, la haine et la violence", a précisé le premier flic de France. Une procédure avait été engagée par Gérald Darmanin à la fin du mois de janvier, après une opération anti-migrants menée dans les Pyrénées, qui l'avait "scandalisé".

Génération Identitaire était très implanté depuis des années à Lyon, et notamment dans le Vieux-Lyon où il disposait d'un bar associatif, la Traboule, et d'une salle de boxe, l'Agogée. Outre des affrontements ponctuels avec l'ultra-gauche, également présente en nombre entre Rhône et Saône, certains membres de GI étaient accusés d'agressions racistes et homophobes, notamment dans le quartier du 5e arrondissement.

Aucun recours n'est suspensif face à une telle décision, mais Génération Identitaire a d'ores et déjà annoncé qu'il épuiserait tous les recours possibles. On peut imaginer que de nouvelles structures naîtront pour récupérer les militants identitaires, qui sont quelques dizaines à Lyon.

C'est la deuxième formation d'ultradroite lyonnaise dissoute par le gouvernement en moins de deux ans. En avril 2019, le Bastion Social, créé par d'anciens membres du GUD, avait connu le même sort.