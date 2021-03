Lyon : les écoliers sensibilisés à la nature dans les vergers urbains

Reste désormais aux habitants de se les acaparer, même si un encadrement est souhaité par la mairie écologiste. "On comptera sur les Lyonnais formés pour faire vivre les sites. Mais l'idée, ce n'est pas que le riverain se fasse son petit pommier et sa récolte à lui", nous glissait ce vendredi Nicolas Magalon, directeur des Espaces Verts de la Ville de Lyon.

De retour en classe après la pause du midi, des élèves de l'école Aimé-Césaire (3e arrondissement) enfilaient des chasubles jaunes et investissaient pour la première fois le verger urbain du square Kaplan, à deux pas de leur établissement.

Pour la mairie, l'objectif est de "sensibiliser les enfants à la nature". Les équipes de Lyon Nature des Espaces Verts, formées à la pédagogie, prenaient le relais de l'enseignante pour un cours sur les plantes et le jardinage. Un temps intéressés, les élèves en rang d'oignons avaient rapidement envie de mettre les mains dans la terre.

Sous l'oeil ravi de la maire du 3e, Véronique Dubois-Bertrand, et des adjoints de Grégory Doucet chargés de l'Education et de la Nature en Ville, des framboisiers, des groseilliers et des petites plantes étaient plantés.

"Tu vois, la terre est vivante. Quand tu creuses, il peut y avoir des vers de terre", indiquait aux enfants Nicolas Husson, adjoint à la Nature en Ville, tout heureux de voir le verger urbain prendre vie. Et presque frustré de ne pas avoir de binette à la main. Dans la rue, un couple de retraités curieux s'arrête pour regarder les petites troupes à l'oeuvre, qui reviendront lors de prochains ateliers.

Ilot de fraîcheur, retour de la biodiversité et des insectes pollinisateurs en ville, le verger urbain doit remplir plusieurs missions dès ce printemps avec la floraison espérée. Mais aussi inciter les Lyonnais à consommer plus sainement et plus localement.

Hélas, la réalité du terrain finit toujours pas rattraper les doux rêveurs. Alors que les adjoints de Grégory Doucet cherchaient à deviner les plantes en sentant et manipulant les pousses, un trio d'individus avinés hurlaient des insanités, assis en face de l'école Aimé-Césaire. L'enseignante se confiait alors à l'adjointe à l'Education Stéphanie Léger et à Nicolas Husson : "Ils sont là tout le temps. Des fois ils installent leurs chaises en face de l'école quand il fait beau, ils boivent, il y a des pétards..." Un rire gêné et les adjoints s'exfiltrèrent gentiment, sans réponse apportée. Sur la sécurité, on a beau ramener sa fraise, on fait souvent chou blanc avec les écologistes.

A.A.