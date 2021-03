Lyon : quand le confinement pousse une jeune étudiante à se lancer dans les tablettes de chocolat

La crise sanitaire n’apporte pas que des mauvaises nouvelles. Elle en pousse même certains à se lancer dans des projets qui n’étaient jusque-là qu’un rêve. C’est le cas de Clara Pichon. Cette jeune femme de 23 ans, passionnée de cuisine et de pâtisserie depuis toute petite, vient de se lancer dans la création de tablettes de chocolat.

Elle a d’ailleurs donné son nom de famille à sa marque qui propose non seulement des tablettes traditionnelles au chocolat noir, au lait, blanc ou encore ruby au goût fruité, mais aussi des créations plus originales comme les tablettes à la praline rose, au spéculoos et même en forme de triangle. "C’était un peu dans l’idée de moderniser la tablette de chocolat. Pourquoi ne pas en faire qui sortent de l’ordinaire et qui changent les codes", assure Clara.

La pandémie et le confinement ont poussé la jeune étudiante à monter son projet. Elle décide l’année dernière de quitter la vie parisienne où elle est étudiante en finance à la Sorbonne pour revenir à Lyon afin de terminer son Master en alternance. En parallèle, Clara monte sa petite entreprise et débute la réalisation des tablettes en chocolat à la praline rose depuis sa cuisine qui fait office d’atelier. "Les journées sont bien remplies mais c’est ce que j’aime faire", s’amuse la jeune entrepreneuse, qui a depuis engagé un chocolatier en freelance pour l’aider.

Les tablettes Pichon sont déjà commercialisées au sein de l’épicerie fine "Au Palais Grillet" et rencontrent même du succès à l’étranger via le site internet dédié à la vente. "Le Covid a été une opportunité pour moi et ça ne va pas être un frein", déclare Clara dont les projets ne manquent pas, notamment l’ouverture prochaine d’une boutique.

A.D.