La SaintéLyon devient la "Asics SaintéLyon"

La Sainté Lyon a désormais un partenaire titre et devient ainsi la "Asics SaintéLyon" pour les trois prochaines éditions. Ce naming est une première pour une course d'ultra en France.

"Nous sommes très fiers de ce partenariat. Dans le contexte actuel, l’association d’une marque référence comme ASICS avec la SaintéLyon est un précieux gage de confiance mutuelle", explique Baptiste Guillot, directeur commercial d’Extra Sports, coordinateur de la course. "L’ouverture au principe du naming pour un "monument" comme La SaintéLyon nous a forcément interrogé mais ce type de partenariat s’est aujourd’hui fortement démocratisé, en particulier dans l’univers du running. ASICS est une marque emblématique et ce partenariat est une réelle opportunité pour la SaintéLyon de sécuriser son organisation et de continuer à grandir. Nous souhaitons pouvoir initier avec eux des activations qui renforceront l’expérience participant ainsi que la notoriété de la manifestation en France et à l’étranger", ajoute-t-il.

Pour rappel, après l'annulation de la course cette année en raison du contexte sanitaire, la prochaine édition de la Asics SaintéLyon est prévue dans la nuit du 27 au 28 novembre prochain.