Zone à faibles émissions : les 59 communes de la Métropole concernées par l'interdiction du diesel d'ici 5 ans ?

Dans un communiqué, les élus du Rassemblement de la Droite, du Centre et de la Société Civile dénoncent un projet "sans concertation". Cette ZFE prévoit notamment d'imposer l'interdiction des vignettes Crit'Air 5 dès l'année prochaine, puis l'interdiction des vignettes Crit'Air 4, 3 et 2 d'ici 2026, aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Mais surtout, selon l'opposition, la collectivité dirigée par Bruno Bernard a décidé "d'imposer l'élargissement du territoire avec une étude lancée sur les 59 communes de la Métropole de Lyon". Jusqu'à présent, seules les villes de Lyon, Villeurbanne, Caluire, Vénissieux et Bron devaient être concernées.

"Ce sont des mesures anti-sociales. Elles vont imposer à plus de 300 000 propriétaires à changer leur véhicule dans un délai restreint et pour les plus modestes qui n’auront pas la capacité financière à renoncer à l’usage de leur voiture", regrettent les élus de la Droite et du Centre. Selon eux, il s'agit aussi de "mesures d’exclusions territoriales", qui "ne sont pas corrélées aux capacités de report de la voiture vers les transports en commun".

Le groupe Rassemblement de la Droite, du Centre et de la Société Civile indique qu'il votera contre ce projet d'évolution de la ZFE.



De son côté, le groupe Progressistes et Républicains a décidé de proposer un amendement pour que "la délibération indique clairement que le renforcement de la ZFE s’accompagnera d’aides financières afin d’en limiter l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages et de prendre en compte les situations financières et professionnelles des Grands Lyonnais confrontés à cette mesure" : "Si nous partageons l’impérieuse nécessité de réduire la pollution, nous ne pouvons accepter une mesure qui frappera les plus modestes sans accompagnement, des agents et salariés du territoire métropolitain qui travaillent chaque jour sur le périmètre visé et qui n’ont pas nécessairement d’alternative à la voiture individuelle", peut-on lire dans un communiqué signé par David Kimelfeld, l'ancien président de la Métropole.