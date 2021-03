The Voice : un candidat du Rhône aux auditions à l’aveugle 

Cet habitant de Saint-Germain-Nuelles dans l’ouest lyonnais tente sa chance à l’occasion de nouvelles auditions à l’aveugle de la saison 10 de The Voice.

Musicien, chanteur, auteur, compositeur et ingénieur du son, Nico Sarro est un véritable touche-à-tout mais surtout un passionné depuis maintenant une vingtaine d’années. Il a notamment participé à l’album de Björk et a composé la bande originale de la série américaine "Heroes".

"J’ai longtemps hésité à participer à The Voice", nous confie l’artiste de 45 ans, repéré suite à un challenge sur la chaîne Youtube Entoijevoisdemain qui consistait à produire à partir de novembre 2019 un live d’une chanson par semaine pendant un an. Ce sont ses reprises de Bashung, Souchon et Queen qui ont notamment attiré les oreilles des équipes de l’émission.

Nico Sarro a finalement accepté de se lancer dans l’aventure. "J’y suis allé vraiment dans un esprit d’ouverture", assure-t-il voyant déjà l’après The Voice. "Comme je suis auteur et compositeur, j’aimerais être en contact avec des gens de la profession et écrire des chansons", assure-t-il parlant de la préparation d’un troisième album.

A.D.