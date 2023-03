The Voice : qui est Élise, la Lyonnaise dont la voix va transporter les téléspectateurs ?

Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir de nouveaux talents à l'occasion d'un nouvel épisode de The Voice. Et notamment une Lyonnaise qui ne devrait laisser personne indifférent. Il s'agit d'Élise, une étudiante de 22 ans en école d’ingénieur en agriculture environnement et agroalimentaire.

Repérée sur les réseaux sociaux, la jeune femme n'a jamais pris de cours de chant. "Au début, j’étais un peu réticente , parce que même si j’avais pensé à faire The Voice, je me disais que c’était... (Lire la suite sur Lyon Femmes)