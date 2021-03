De nouvelles violences urbaines autour de Lyon : le commissariat de Bron attaqué au mortier d’artifice

Mais aussi pour les forces de l’ordre et les pompiers, appelés en renfort à la Mulatière, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin et Bron. Plusieurs poubelles et mobiliers urbains ont été incendiés. A la Mulatière, l’un de ces sinistres a fortement noirci la façade d’un immeuble et aurait pu avoir des conséquences dramatiques sans la prompte intervention des soldats du feu.

A Bron, où certains quartiers sont entrés en guerre avec le maire LR Jérémie Bréaud, c’est le commissariat qui a été ciblé. Vers 00h40 selon nos informations, plusieurs individus se sont rendus sur l’esplanade en plein centre de la commune et ont tiré avec des mortiers d’artifice sur le bâtiment. Aucun dégât n’est toutefois à déplorer.

Il semblerait qu’aucune interpellation n’a pu être réalisée durant cette nouvelle nuit de tensions autour de Lyon.