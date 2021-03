Elections départementales et régionales : jusqu'au 7 mai pour s'inscrire sur les listes électorales

Pour s'inscrire, il est possible de renvoyer par courrier à sa mairie le formulaire d'inscription, une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Il est aussi possible de se rendre au guichet de sa mairie avec les pièces exigées, ou de s'inscrire en ligne, sur le site www.lyon.fr.

Pour rappel, "tout changement d'adresse dans un même arrondissement nécessite une mise à jour de situation auprès du service élection de votre arrondissement (pièce d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois)". En revanche, un changement d'arrondissement nécessite une nouvelle inscription.

"Pour les Lyonnais qui ont changé d’état civil, ils peuvent vérifier leur inscription et connaître leur bureau de vote tout simplement sur le site de la Ville de Lyon, ou en se rendant en mairie d’arrondissement", précise aussi la Ville.

Une carte d’électeur sera envoyée d’ici juin 2021 à chaque personne nouvellement inscrite ou ayant modifié sa situation.