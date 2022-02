Présidentielle 2022 : plus que quelques jours pour s’inscrire sur les listes électorales

Et beaucoup de Français ne sont pas forcément inscrits sur les listes électorales pour pouvoir participer au premier et second tour de la présidentielle les 10 et 24 avril.

Or, les citoyens ont jusqu’au mercredi 2 mars pour s’inscrire sur les listes électorales et jusqu’au vendredi 4 pour faire la demande en mairie ou par courrier.

L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans et pour les personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018.

Afin de vérifier si vous êtes bien inscrit et pour connaître votre bureau de vote, le portail elections.interieur.gouv.fr permet, en moins d’une minute et sans création de compte, de le faire. Et même de préparer une procuration en cas d’absence en avril.

Si vous n’êtes pas inscrit ou si vous avez été radié, vous pouvez utiliser la même plateforme pour faire votre inscription en quelques clics. A condition de le faire ces prochains jours, sous peine de ne pas avoir une voix qui compte au scrutin le plus important du pays.