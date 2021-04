Elections régionales et départementales 2021 : le maire de Lyon Grégory Doucet pour leur maintien en juin

Et selon plusieurs sources, une majorité d’édiles étaient en faveur de leur maintien cet été, plutôt que de les repousser à l’automne compte-tenu de la situation sanitaire.



Parmi eux, Grégory Doucet, le maire EELV de Lyon, qui a explicité sa position sur les réseaux sociaux. L’élu écologiste a indiqué que "les élections constituent un moment clef de débat et d'expression démocratiques nécessaires à l'unité du pays. Et le calendrier électoral en garantit la sincérité". Selon lui, "un report, après l’annonce du gouvernement de la réouverture des écoles et la vaccination de 30 millions de concitoyens avant la fin juin, reviendrait à envoyer aux électeurs un message relativisant à nouveau l’importance des élections de portée nationale".



Reste à savoir si cette fois-ci, le gouvernement se rangera derrière l’avis de Grégory Doucet, rarement écouté lorsqu’il fut consulté par Jean Castex au sujet des directions à prendre face au Covid-19.