Villeurbanne deviendra-t-elle capitale française de la culture en 2022 ? Réponse ce mardi !

Le ministère de la Culture doit dévoiler ce mardi à la mi-journée le nom de la ville qui deviendra "Capitale française de la culture" en 2022. Ce titre distingue le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants avec au bout un financement d’un million d’euros.



Plusieurs critères sont pris en compte comme la participation des habitants, la transmission artistique et culturelle ou encore le rayonnement et la coopération internationale.



Villeurbanne entend bien rafler la mise après avoir passé les différentes étapes, dont un dernier entretien la semaine dernière où un projet mettant en avant la jeunesse, a été présenté au ministère de la Culture.



Reste à savoir si Villeurbanne parviendra à se distinguer face à Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Saint-Paul de la Réunion, Sète et la communauté de communes du Val Briard.



Le verdict est attendu à midi !

#CapitaleFrançaisedelaCulture ???? | Rendez-vous demain à 12h sur nos réseaux sociaux pour découvrir la première Capitale française de la culture !



Pour en savoir plus ???? https://t.co/faEHGul7xI pic.twitter.com/LMPGNy4tkp — Ministère de la Culture (@MinistereCC) March 29, 2021