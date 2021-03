Lyon : coursiers et travailleurs du bâtiment s’unissent pour dénoncer les morts au travail

Environ une vingtaine de livreurs des plateformes (Uber Eats, Deliveroo,…) et de travailleurs du bâtiment ont répondu ç l’appel des syndicats pour dénoncer les trop nombreuses morts au travail. Le 18 mars dernier, un ouvrier décédait à Décines, enseveli dans une centrale à béton. Deux jours plus tard, un livreur Deliveroo était tué dans une collision avec une voiture à Villeurbanne. Deux incidents récents qui alimentent un compteur qui chiffre à près de 600 morts au travail chaque année.

"En refusant de donner un vrai statut aux livreurs, Uber Eats, Deliveroo et le ministère du Travail privent les travailleurs de leurs droits", s’est indigné un représentant syndical de la CGT. "Quand il y a un problème, ce n’est jamais classé comme accident du travail mais comme un banal accident de la route", a-t-il poursuivi.

"180 de nos collègues décèdent chaque année, soit quasiment un mort par jour travaillé", assure un autre délégué syndical, du BTP cette fois-ci. Devant un parterre de casque, comme pour rappeler les disparus, l’ouvrier dénonce "une course au rendement qui fragilise les plus vulnérables et qui précarise nos emplois".

Tous portent les mêmes réclamations : un statut protecteur efficace pour les travailleurs, une augmentation générale des salaires, la baisse du temps de travail mais aussi de bonnes conditions de travail et des cadences tenables.

Les manifestants espèrent être entendus, "pour ne plus aller au travail la peur au ventre"