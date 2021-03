Allocution d’Emmanuel Macron : vers un confinement strict avec écoles fermées à Lyon et dans le Rhône ?

Cette réunion sera suivie du traditionnel Conseil des ministres puis d’une prise de parole à 20h à la télévision d’Emmanuel Macron. Cette allocution télévisée n’est pas une bonne nouvelle puisqu’on sait que le président ne s’exprime que rarement sur la crise sanitaire sauf en cas d’annonces importantes.

Alors que la situation sanitaire ne cesse de se dégrader en France ces derniers jours avec la barre des 5000 patients en réanimation franchie ce mardi soir, de nouvelles mesures sont attendues pour freiner l’épidémie de Covid-19.

Trois scénarios devaient être étudiés à l’occasion du conseil de défense sanitaire. Le premier est le statu quo avec seulement la possibilité de faire venir des médecins d’autres régions dans les zones les plus touchées. La seconde concerne la fermeture des écoles dès la fin de la semaine. La troisième et dernière reste la plus dure, à savoir un confinement strict dans les départements confinés comme ce fut le cas en mars dernier sur tout le pays, et avec au bout le retour de l’attestation et la limitation voire l’interdiction des déplacements.

Rien n’est pour l’instant décidé même si la fermeture des établissements scolaires restait l’hypothèse la plus probable. Ce sont des choix difficiles qui attendent Emmanuel Macron ce mercredi soir.

Lyon et le Rhône seront sans aucun doute concernés par ces nouvelles mesures ; la troisième vague déferle actuellement sur les Hospices Civils de Lyon avec un taux d’occupation en réanimation proche des 100%.