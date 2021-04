Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 02/04/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés des journalistes Alexis André et Gérard Angel, les anciens élus Sarah Peillon (LREM) et Pierre Hémon (EELV) interviennent sur les sujets suivants :

- Fête sauvage sur les quais de Saône : Grégory Doucet a-t-il montré le mauvais exemple ?

- Nouveau sondage pour les régionales : la gauche condamnée à s'entendre, LREM encore séduisante ?

- Retrait de la pub Liligo à la Guillotière : les écologistes en pleurent de joie, les habitants aussi ?

- Des fonctionnaires de la Ville de Lyon payés plus par erreur : la mairie a-t-elle raison d’effacer l’ardoise ?