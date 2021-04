Près de Lyon : appel à la grève ce samedi chez Carrefour, le magasin de Givors fermé

Dans l’agglomération lyonnaise, ce mouvement devrait être suivi notamment par les magasins de Villeurbanne, d’Ecully, de Vénissieux ou encore Vaulx-en-Velin. Ce samedi matin, celui de Givors a fermé ses portes.

"Malgré l’annonce de résultats 2020 exceptionnels, la poursuite de ses investissements à l’étranger et la revalorisation de sa politique actionnariale, la direction de Carrefour ne cesse de remettre en cause le statut social et les conditions de travail de ses salariés", peut-on lire dans un communiqué de la CFDT.

Pour ce début de week-end de Pâques, les syndicats demandent donc aux salariés de cesser de travailler. Ils demandent notamment l’augmentation des heures de travail de l’entreprise de nettoyage, un "retour à des conditions de travail décentes", ou encore "le maintien du pouvoir d’achat des salariés par la revalorisation des grilles de salaires", dans un secteur où les salariés sont en première ligne depuis le début de la crise sanitaire.

De son côté, l'enseigne Carrefour assure que "cette année, des accords majoritaires concernant les négociations annuelles sur les salaires ont déjà été signés avec FO, la CGC et la CFTC pour revaloriser les salaires des collaborateurs. Par exemple, un employé de caisse en hypermarché bénéficiera en 2021 d’un gain de pouvoir d’achat de 530 euros bruts soit l’équivalent de 30 % d’un mois de salaire. De plus, Carrefour a également été le seul acteur du secteur à verser en mai 2020 une prime de 1 000 euros à tous ses salariés. Les salariés vont toucher en moyenne 1 350 euros en primes d’intéressement et de participation".