Deux points de deal démantelés à Vaulx-en-Velin : quatre personnes mises en examen à Lyon et placées en détention provisoire

Quatre personnes ont été interpellées le 3 avril dernier par la Brigade de Stupéfiants de la Sûreté Départementale du Rhône. Les quatre individus sont soupçonnés par les enquêteurs d'organiser et de tenir quotidiennement deux points de deal à Vaulx-en-Velin, l'un à la Cité Grappinière et l'autre place Noël Carmellino.

Les forces de l'ordre travaillent sur cette affaire depuis la fin de l'année 2019. A l'époque, un point de deal avait émergé près de l’école élémentaire Courcelles à Vaulx-en-Velin. Après une enquête préliminaire débutée à l'automne 2020, un individu de 23 ans à la tête du réseau avait été interpellé le 25 décembre de la même année. Lors de la perquisition à son domicile, près de 17 kg d'héroïne avaient été retrouvés. Il était alors écroué et une information judiciaire avait été ouverte.

Quelques jours auparavant, une enquête préliminaire distincte avait été ouverte sur un individu qui avait un lien avec le précédent trafic et qui était à la tête d'un réseau implanté sur le quartier de la Grappinière à Vaulx-en-Velin où étaient vendues de l'héroïne et de la cocaïne.

Après des investigations, les enquêteurs ont pu remonter à ses complices, tous originaires de Vaulx-en-Velin. Des perquisitions ont été effectuées chez ces quatre individus. Environ deux kilos de cocaïne, deux kilos d'héroïne, deux kilos de résine de cannabis, 25 kg de probable produit de coupe ont été saisis, de fortes sommes d'argent en espèces (plus de 160 000 euros), ainsi que huit armes de poing approvisionnées de différents calibres, un fusil d'assaut, six chargeurs, des munitions de différents calibres et deux gilets pare-balle.

Ils ont tous été présentés au tribunal mardi dernier. A l'issue de leur garde à vue, les individus ont été mis en examen et placés en détention provisoire.