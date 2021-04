L’OL "doit se réveiller" face à Angers

L’OL reçoit Angers ce dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un match abordable sur le papier pour les Rhodaniens, mais les derniers résultats sont loin d’être rassurants. En conférence de presse d’avant-match, Jason Denayer a avoué "qu’il y avait un relâchement mental". "On doit se réveiller. C'est important d'être plus fort qu'avant. C'est dans les moments difficiles que l'on voit la force mentale. A nous de nous transcender", a ajouté le défenseur belge.

Un constat partagé par Rudi Garcia, à un peu plus d’un mois de la fin de la saison : "Ce sont les internationaux qui souffrent, qui jouent beaucoup et qui enchaînent. On est dans le dernier mois de compétition et c'est une année civile inédite pour tout le monde. C'est compliqué avec les règles sanitaires car il ne se passe rien. Mais ce n'est pas propre à nous, mais bien à tout le monde...", a précisé le coach qui est persuadé "qu’on peut faire le doublé (remporter le championnat et la Coupe de France ndlr)".

Cela passera déjà par une victoire ce dimanche soir au Groupama Stadium face à Angers, qui "est un adversaire physique, qui joue avec ses points forts et qui est toujours compliqué à jouer", selon Jason Denayer.

Avant le match contre le Red Star, Rudi Garcia avait reproché à ses joueurs d’être déjà focalisés sur le match contre le SCO. En espérant qu'ils ne penseront pas à la prochaine rencontre face à Nantes ce dimanche soir...

A noter que l’OL sera privé de Tino Kadewere, Houssem Aouar et Djamel Benlamri pour cette rencontre. Le technicien lyonnais devra donc s’adapter, de quoi apporter de la fraîcheur à une équipe qui en a bien besoin depuis quelques semaines.

Coup d’envoi du match à 21h.