Villes et villages où il fait bon vivre en France : la Métropole de Lyon largement boudée

Et il y a encore du boulot si l'on en croit le palmarès 2021 de l'association des villes et villages où il fait bon vivre, publié par le JDD.

Pas moins de 183 critères ont été retenus comme les transports, la sécurité, les loisirs ou les commerces. Et à ce petit jeu, c'est Annecy (Haute-Savoie) qui a été désignée ville de plus de 2000 habitants où l'on vit le mieux en France. Bayonne et Angers complètent le podium. Pour retrouver la trace de Lyon, il faut se rendre à la 56e place, juste derrière Paris. Villeurbanne est 112e, Bron 144e et Caluire-et-Cuire 176e.

Dans le classement des villages de moins de 2000 habitants, trois communes de la Métropole de Lyon sont présentes, mais là encore à des places peu reluisantes. C'est Saint-Romain-au-mont-d'Or qui obtient la meilleure position, à la 115e place du classement. La commune qui abrite notamment la Demeure du Chaos devance Rochetaillée-sur-Saône (130e) et Fleurieu-sur-Saône (333e). A croire que le Val de Saône a plus la côte que le reste de l'agglomération.